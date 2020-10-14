На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков14.10.2020 17:00
Мониторы БФ "Право на защиту" которые работают на пункте пропуска Станицы Луганска, сообщили печальные новости о смерти человека в больнице после того, как ему стало плохо при пересечении линии ... подробнее →
Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса14.10.2020 15:00
Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября14.10.2020 13:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября. Так, за ... подробнее →
ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе14.10.2020 11:00
ОБСЕ за две недели - с 21 сентября по 4 октября - зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня, тогда как за предыдущие 14 дней это число равнялось 120. Об этом говорится в отчете миссии по ... подробнее →
Кабмин Украины продлил и усилил карантин14.10.2020 10:00
Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря, сообщает РБК-Украина . Соответствующее решение приняло правительство на вчерашнем заседании. На заседании ... подробнее →
Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций УЕФА (ВИДЕО)14.10.2020 09:00
В четвертом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Автором победного гола на 76-й минуте стал Виктор Цыганков. Следует ... подробнее →
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