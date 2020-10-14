На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков 14.10.2020 17:00 Мониторы БФ "Право на защиту" которые работают на пункте пропуска Станицы Луганска, сообщили печальные новости о смерти человека в больнице после того, как ему стало плохо при пересечении линии ... подробнее →

Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса 14.10.2020 15:00 Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в ... подробнее →