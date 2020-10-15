В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса 15.10.2020 17:00 В Офисе Президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются. Об этом в ... подробнее →

16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка" 15.10.2020 16:00 16 октября подконтрольный членам НВФ КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 09:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР". В ... подробнее →