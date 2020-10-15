В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса15.10.2020 17:00
В Офисе Президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются. Об этом в ... подробнее →
16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"15.10.2020 16:00
16 октября подконтрольный членам НВФ КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 09:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР". В ... подробнее →
Британские медики заявили о существовании "длительного COVIDа"15.10.2020 15:00
Специалисты британского Национального института по исследованию здоровья выяснили, что существует "длительный коронавирус", которым можно болеть продолжительное время – до семи месяцев. Он ... подробнее →
В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона15.10.2020 14:00
Отопительный сезон в Луганске и еще четырех городах региона начнется 19 октября. Об этом сообщили в "Минтопэнерго ЛНР", передает Cxid.info . «Согласно приказу Минтопэнерго, для объектов ... подробнее →
В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей15.10.2020 13:00
Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях делятся собственным опытом, как можно за 1500 тысячи рублей попасть из ОРДО в Украину через Россию, сообщает ДонПресс . Как отмечают ... подробнее →
Стал известен второй вопрос "опроса Зеленского"15.10.2020 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается Донбасса. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом глава государства сообщил в Telegram. "Пришло время для ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября15.10.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 5 062 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 15 октября. Суточный показатель заболеваемости ... подробнее →
Франция вводит комендантский час в крупных городах15.10.2020 10:00
Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения, сообщает УП . Президент страны Эммануэль ... подробнее →
Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса15.10.2020 09:00
Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 14 октября, ... подробнее →
Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины15.10.2020 08:00
В ходе рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения Операции ... подробнее →
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