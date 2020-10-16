Поединок 6-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Львовом" состоится при пустых трибунах, сообщает Футбол 24 . Решение было принято из-за запрета Кабинета министров проводить спортивные соревнования с ... подробнее →

За минувшие сутки в результате первичного тестирования COVID-19 подтвержден у 153 жителей "ДНР", сообщили в "минздраве республики". Уточняется, что при этом за последние 24 часа из лечебных учреждений ... подробнее →

В донецком парке имени Ленинского Комсомола сегодня к четвертой "годовщине" убийства командира НВФ батальон "Спарта" Арсена Павлова, более известного, как "Моторола", установили бюст. Об этом сообщают ... подробнее →

Названы исключения из карантинных ограничений по регионам 16.10.2020 13:00 Несмотря на рост заболеваемости коронавируса, в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил ... подробнее →

В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса 16.10.2020 12:00 В Украине за минувшие сутки выявили 5 992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в пятницу, 16 октября. Так, за последние 24 ... подробнее →