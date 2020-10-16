В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"

16.10.2020 17:00

В донецком парке имени Ленинского Комсомола сегодня к четвертой "годовщине" убийства командира НВФ батальон "Спарта" Арсена Павлова, более известного, как "Моторола", установили бюст. Об этом сообщают ... подробнее →

В Ростовской области вернули «режим самоизоляции»

16.10.2020 16:00

В Ростовской области вернули так называемый «режим самоизоляции» из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» . Жителям Ростовской области ... подробнее →

В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек

16.10.2020 15:00

За минувшие сутки в результате первичного тестирования COVID-19 подтвержден у 153 жителей "ДНР", сообщили в "минздраве республики". Уточняется, что при этом за последние 24 часа из лечебных учреждений ... подробнее →

Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей

16.10.2020 14:00

Поединок 6-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Львовом" состоится при пустых трибунах, сообщает Футбол 24 . Решение было принято из-за запрета Кабинета министров проводить спортивные соревнования с ... подробнее →

Названы исключения из карантинных ограничений по регионам

16.10.2020 13:00

Несмотря на рост заболеваемости коронавируса, в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил ... подробнее →

В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса

16.10.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в пятницу, 16 октября. Так, за последние 24 ... подробнее →

В Кыргызстане новоизбранный премьер-министр стал и.о. президента

16.10.2020 11:00

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента после вчерашней отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает 24.kg . Спикер киргизского парламента ... подробнее →

Вчера около 50 человек "застряли" на КПВВ "Станица Луганская"

16.10.2020 10:00

Около полусотни человек вчера утром прибыли на КПВВ "Станица Луганская" в надежде попасть домой, однако не смогли этого сделать, потому что пункт пропуска не работает с 15 октября. Об этом сообщает ... подробнее →

Степанов рассказал о критериях диагностирования COVID-19

16.10.2020 09:00

Для подтверждения диагноза COVID-19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест, для этого достаточно клинических признаков. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр ... подробнее →

В Украине уже 8 облцентров в красной зоне карантина

16.10.2020 08:00

С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ... подробнее →

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