Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес 17.10.2020 17:00 18 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоится поединок в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, сообщает НВ . На кону боя будут стоять ... подробнее →

206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября 17.10.2020 15:00 90 человек и 29 транспортных средств въехали в "ДНР" с подконтрольной Украине территории за время действия гуманитарного коридора 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной ... подробнее →