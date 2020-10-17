Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес17.10.2020 17:00
18 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоится поединок в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, сообщает НВ . На кону боя будут стоять ... подробнее →
206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября17.10.2020 15:00
90 человек и 29 транспортных средств въехали в "ДНР" с подконтрольной Украине территории за время действия гуманитарного коридора 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной ... подробнее →
В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса17.10.2020 13:00
В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках начали продавать российские таблетки «Коронавир». Об этом сообщают местные жители в соцсетях. В аптеке «Народной» ... подробнее →
В Украине впервые более 6000 новых случаев COVID-19 за сутки17.10.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 6 410 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 17 октября. Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост ... подробнее →
Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим17.10.2020 10:00
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ, обязывающий органы власти, предпринимателей, госпредприятия, а также учреждения и организации всех форм собственности отказывать в обслуживании ... подробнее →
В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-1917.10.2020 09:00
В Донецкой области обнаружили людей, которые повторно заразились COVID-19. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, передает ... подробнее →
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