Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 18.10.2020 17:00 ОВЕН В эти дни Овны марта смогут нагружать себя и работой, и общением — все окажется по плечу! Ну а хорошее настроение и непреодолимое желание выделиться сыграют на руку и помогут в решении ... подробнее →