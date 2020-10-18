Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября18.10.2020 17:00
ОВЕН В эти дни Овны марта смогут нагружать себя и работой, и общением — все окажется по плечу! Ну а хорошее настроение и непреодолимое желание выделиться сыграют на руку и помогут в решении ... подробнее →
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда городов18.10.2020 15:00
В связи с усилением карантинных мер "Укрзализныця" с полуночи закрывает продажу железнодорожных билетов со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, ... подробнее →
Официальная смертность от коронавируса в "ЛНР" составила почти 5%18.10.2020 13:00
По информации "минздрава ЛНР" за прошедшие сутки в "республике" зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. Таким образом, с начала пандемии в "республике" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября18.10.2020 11:00
В Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве, сообщает МОЗ 18 ... подробнее →
В Минздраве рассказали о порядке голосования лиц, находящихся на самоизоляции18.10.2020 10:00
Украинцы, которые находятся на самоизоляции из-за COVID-19 и желают проголосовать на выборах, должны до вечера 23 октября подать заявление и справку от врача. В день голосования к ним домой или в ... подробнее →
Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу (ВИДЕО)18.10.2020 09:00
Украинец Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира, потеряв все свои пояса, сообщает Корреспондент.net . После 12 проведенных раундов ... подробнее →
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