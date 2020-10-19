СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам 19.10.2020 17:00 В больницах Луганской области наблюдается 100% заполненность коек, выделенных для заболевших коронавирусом. Следом идут Одесская и Сумская области, где показатели заполненности мест составляют 90,0% и ... подробнее →

В Праге открылся "коронавирусный" отель 19.10.2020 16:00 В столице Чехии начал работать отель, который принимает больных с легким течением заражения коронавирусом, сообщает Укринформ . В этом отеле люди могут провести время на карантине, чтобы не ставить ... подробнее →