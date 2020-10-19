СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам

19.10.2020 17:00

В больницах Луганской области наблюдается 100% заполненность коек, выделенных для заболевших коронавирусом. Следом идут Одесская и Сумская области, где показатели заполненности мест составляют 90,0% и ... подробнее →

В Праге открылся "коронавирусный" отель

19.10.2020 16:00

В столице Чехии начал работать отель, который принимает больных с легким течением заражения коронавирусом, сообщает Укринформ . В этом отеле люди могут провести время на карантине, чтобы не ставить ... подробнее →

Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами

19.10.2020 15:00

Начиная с полуночи сегодняшнего дня, 19 октября, российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картой и справкой о регистрации места проживания («витяг») через границу. В РФ ... подробнее →

Минздрав ввел временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

19.10.2020 14:00

Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщила ... подробнее →

Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине

19.10.2020 13:00

16 октября делегация ООН под руководством замглавы УВКБ Ноэль Калхун ознакомилась с режимом функционирования и ходом реконструкции контрольного пункта въезда-выезда «Золотое», сообщает ... подробнее →

ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»

19.10.2020 12:15

З 1 жовтня до 1 грудня ГК «Нафтогаз України», як постачальних «останньої надії» (ПОН), обслуговуватиме клієнтів ПАТ «Донецькоблгаз». Про це повідомляється на сайті ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября

19.10.2020 12:00

В Украине после выходных сократился суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса до 4 766 новых случаев. Об этом в понедельник, 19 октября, свидетельствуют данные Минздрава . С начала ... подробнее →

"Шахтер" получил результаты тестов на коронавирус перед матчем с "Реалом"

19.10.2020 11:00

Директор медицинского департамента "Шахтера" Дмитрий Скибинский рассказал, что команда провела тесты на коронавирус перед матчем ЛЧ с "Реалом", и сообщил их результаты, передает Sport.ua . "Сегодня ... подробнее →

"Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках

19.10.2020 10:00

Пополнение ассортимента лекарств для лечения острых респираторных инфекций, гриппа и COVID-19 начнется в аптеках "ДНР" со следующей недели. Об этом вчера на внеплановом заседании штаба "минздрава" ... подробнее →

Сегодня "ДНР" на один день откроет гуманитарный коридор в Еленовке

19.10.2020 09:00

19 октября на линии соприкосновения между "ДНР" и Украиной будет работать гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 18.00. Об этом сообщили в ... подробнее →

Стали известны детали "ЗеОпроса"

19.10.2020 08:00

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. Согласно документу, ... подробнее →

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