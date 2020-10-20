Завтра 120 "слуг народа" отправятся на Донбасс

20.10.2020 16:30

Группа народных депутатов от фракции Слуга народа 21 октября отправятся на Донбасс, сообщил во время обращения к Верховной Раде президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, передает ... подробнее →

В "ДНР" официально начался отопительный сезон

20.10.2020 16:00

Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ. "Определить в 2020 году ... подробнее →

КМИС узнал мнение украинцев о создании свободной экономической зоны на Донбассе

20.10.2020 15:00

Киевским международным институтом социологии было проведено социологическое исследование по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ . Согласно ... подробнее →

На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва

20.10.2020 14:00

Пассажирский автобус из "ЛНР", следовавший в Москву, попал в аварию на объездной, сообщают СМИ ОРДЛО со ссылкой на российское МВД. «На тридцать пятом километре внутреннего кольца МКАДа произошло ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

20.10.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, сообщает сайт Минздрава . Всего с начала пандемии в ... подробнее →

19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек

20.10.2020 12:00

Сто тридцать семь человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» 19 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →

В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"

20.10.2020 11:00

Эскизный проект реконструкции донецкого дворца молодежи "Юность", который был поврежден во время боевых действий в 2014 году, прошел необходимое ведомственное согласование. Как заявили в "министерстве ... подробнее →

В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией

20.10.2020 10:00

Сто шестьдесят фактов заболевания воспалением легких зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики. "За сутки выявлено 160 ... подробнее →

Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо - Ювентус

20.10.2020 09:00

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом состоится со зрителями, об этом сообщил официальный сайт киевского клуба, передает iSport.ua . Как информирует пресс-служба ... подробнее →

Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы

20.10.2020 08:00

С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал, что сделало невозможным просмотр целого ряда украинских телеканалов без специального тюнера и ежемесячной абонплаты. ... подробнее →

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