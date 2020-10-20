Пассажирский автобус из "ЛНР", следовавший в Москву, попал в аварию на объездной, сообщают СМИ ОРДЛО со ссылкой на российское МВД. «На тридцать пятом километре внутреннего кольца МКАДа произошло ... подробнее →

Киевским международным институтом социологии было проведено социологическое исследование по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ . Согласно ... подробнее →

Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ. "Определить в 2020 году ... подробнее →

Группа народных депутатов от фракции Слуга народа 21 октября отправятся на Донбасс, сообщил во время обращения к Верховной Раде президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября 20.10.2020 13:00 В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, сообщает сайт Минздрава . Всего с начала пандемии в ... подробнее →

В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность" 20.10.2020 11:00 Эскизный проект реконструкции донецкого дворца молодежи "Юность", который был поврежден во время боевых действий в 2014 году, прошел необходимое ведомственное согласование. Как заявили в "министерстве ... подробнее →