Завтра 120 "слуг народа" отправятся на Донбасс20.10.2020 16:30
Группа народных депутатов от фракции Слуга народа 21 октября отправятся на Донбасс, сообщил во время обращения к Верховной Раде президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, передает ... подробнее →
В "ДНР" официально начался отопительный сезон20.10.2020 16:00
Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ. "Определить в 2020 году ... подробнее →
КМИС узнал мнение украинцев о создании свободной экономической зоны на Донбассе20.10.2020 15:00
Киевским международным институтом социологии было проведено социологическое исследование по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ . Согласно ... подробнее →
На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва20.10.2020 14:00
Пассажирский автобус из "ЛНР", следовавший в Москву, попал в аварию на объездной, сообщают СМИ ОРДЛО со ссылкой на российское МВД. «На тридцать пятом километре внутреннего кольца МКАДа произошло ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября20.10.2020 13:00
В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, сообщает сайт Минздрава . Всего с начала пандемии в ... подробнее →
19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек20.10.2020 12:00
Сто тридцать семь человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» 19 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →
В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"20.10.2020 11:00
Эскизный проект реконструкции донецкого дворца молодежи "Юность", который был поврежден во время боевых действий в 2014 году, прошел необходимое ведомственное согласование. Как заявили в "министерстве ... подробнее →
В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией20.10.2020 10:00
Сто шестьдесят фактов заболевания воспалением легких зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики. "За сутки выявлено 160 ... подробнее →
Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо - Ювентус20.10.2020 09:00
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом состоится со зрителями, об этом сообщил официальный сайт киевского клуба, передает iSport.ua . Как информирует пресс-служба ... подробнее →
Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы20.10.2020 08:00
С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал, что сделало невозможным просмотр целого ряда украинских телеканалов без специального тюнера и ежемесячной абонплаты. ... подробнее →
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