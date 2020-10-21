Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович

21.10.2020 17:10

Клієнти «Донецькоблгазу» в жовтні отримуватимуть газ від ГК "Нафтогаз України" за ціною 5,5 грн грн/куб.м  і мають обрати нового постачальника блакитного палива до 1 грудня. Про це ... подробнее →

В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек

21.10.2020 17:00

В Мариуполе в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открылась выставка картин из пластиковых крышечек, сообщает hromadske.radio . На выставке представлены пять картин, их экоактивисты ... подробнее →

В Кабмине утвердили "карантинные" правила голосования 25 октября

21.10.2020 16:00

Кабинет министров Украины одобрил предложения Минздрава, направленные на минимизацию распространения COVID-19 в день выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом в ходе брифинга заявил министр ... подробнее →

"Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс

21.10.2020 15:00

Народные депутаты от политической силы "Слуга народа" прибыли в Константиновку Донецкой области, погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую ... подробнее →

Букмекеры «похоронили» «Шахтер» перед матчем с «Реалом»

21.10.2020 14:00

Сегодня, 21-го октября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет донецкий «Шахтер», передает Sport.ua . Букмекеры совсем не ... подробнее →

Стало известно, кто в карантин может пройти через КПВВ «Станица Луганская»

21.10.2020 13:00

Украинская сторона подтвердила готовность пропускать лиц с украинской регистрацией на подконтрольную Киеву территорию Луганщины через линию соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) ... подробнее →

Украина обновила два коронавирусных антирекорда

21.10.2020 12:00

В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 6719 человек, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро среды, 21 октября, свидетельствуют данные Минздрава . Кроме того, за ... подробнее →

У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса

21.10.2020 11:00

В Украине приблизились к созданию собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает телеканал 112 Украина . "Разработчики представили главе государства ... подробнее →

Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины

21.10.2020 10:00

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь ... подробнее →

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

21.10.2020 09:00

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября. Так, В Донецкой области ... подробнее →

"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)

21.10.2020 08:00

Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2, сообщает Цензор.НЕТ . Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" ... подробнее →

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