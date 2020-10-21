Народные депутаты от политической силы "Слуга народа" прибыли в Константиновку Донецкой области, погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую ... подробнее →

Кабинет министров Украины одобрил предложения Минздрава, направленные на минимизацию распространения COVID-19 в день выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом в ходе брифинга заявил министр ... подробнее →

В Мариуполе в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открылась выставка картин из пластиковых крышечек, сообщает hromadske.radio . На выставке представлены пять картин, их экоактивисты ... подробнее →

Клієнти «Донецькоблгазу» в жовтні отримуватимуть газ від ГК "Нафтогаз України" за ціною 5,5 грн грн/куб.м і мають обрати нового постачальника блакитного палива до 1 грудня. Про це ... подробнее →