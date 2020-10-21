Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович21.10.2020 17:10
Клієнти «Донецькоблгазу» в жовтні отримуватимуть газ від ГК "Нафтогаз України" за ціною 5,5 грн грн/куб.м і мають обрати нового постачальника блакитного палива до 1 грудня. Про це ... подробнее →
В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек21.10.2020 17:00
В Мариуполе в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открылась выставка картин из пластиковых крышечек, сообщает hromadske.radio . На выставке представлены пять картин, их экоактивисты ... подробнее →
В Кабмине утвердили "карантинные" правила голосования 25 октября21.10.2020 16:00
Кабинет министров Украины одобрил предложения Минздрава, направленные на минимизацию распространения COVID-19 в день выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом в ходе брифинга заявил министр ... подробнее →
"Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс21.10.2020 15:00
Народные депутаты от политической силы "Слуга народа" прибыли в Константиновку Донецкой области, погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую ... подробнее →
Букмекеры «похоронили» «Шахтер» перед матчем с «Реалом»21.10.2020 14:00
Сегодня, 21-го октября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет донецкий «Шахтер», передает Sport.ua . Букмекеры совсем не ... подробнее →
Стало известно, кто в карантин может пройти через КПВВ «Станица Луганская»21.10.2020 13:00
Украинская сторона подтвердила готовность пропускать лиц с украинской регистрацией на подконтрольную Киеву территорию Луганщины через линию соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) ... подробнее →
Украина обновила два коронавирусных антирекорда21.10.2020 12:00
В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 6719 человек, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро среды, 21 октября, свидетельствуют данные Минздрава . Кроме того, за ... подробнее →
У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса21.10.2020 11:00
В Украине приблизились к созданию собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает телеканал 112 Украина . "Разработчики представили главе государства ... подробнее →
Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины21.10.2020 10:00
Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь ... подробнее →
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки21.10.2020 09:00
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября. Так, В Донецкой области ... подробнее →
"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)21.10.2020 08:00
Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2, сообщает Цензор.НЕТ . Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" ... подробнее →
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