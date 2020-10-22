Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев 22.10.2020 15:00 Власти Авдеевки выделили деньги на приобретение квартир переселенцам. Жилье получат четыре семьи, которые лишились жилья и были вынуждены выехать с территории ОРДЛО из-за ворруженной российской ... подробнее →

В Луганской области запускают бесплатный автобус 22.10.2020 14:00 В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей Устиновки и Белой Горы в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info . Так, автобус будет курсировать из ... подробнее →