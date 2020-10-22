Лестер — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

22.10.2020 17:00

В четверг, 22-го октября, Заря сыграет первый поединок в групповом этапе Лиги Европы, отправившись на выезд к Лестеру, сообщает football.ua . Значительное преимущество букмекеры отдают англичанам. На ... подробнее →

Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)

22.10.2020 16:00

Народные депутаты от Слуги народа ночевали на Донбассе в землянках и бункерах. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия. Видео опубликовал PavlovskyNews, передает Корреспондент.net . По словам ... подробнее →

Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев

22.10.2020 15:00

Власти Авдеевки выделили деньги на приобретение квартир переселенцам. Жилье получат четыре семьи, которые лишились жилья и были вынуждены выехать с территории ОРДЛО из-за ворруженной российской ... подробнее →

В Луганской области запускают бесплатный автобус

22.10.2020 14:00

В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей Устиновки и Белой Горы в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info . Так, автобус будет курсировать из ... подробнее →

23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

22.10.2020 13:00

В пятницу, 23 октября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «межведомственный штаб». КПВВ будет работать с 9:00 до ... подробнее →

Японские ученые доказали эффективность ношения масок для профилактики COVID-19

22.10.2020 12:00

Японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели уникальный эксперимент, который показал, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает угрозу заражения коронавирусом нового ... подробнее →

В Украине за сутки впервые выявили более 7000 новых случая COVID-19

22.10.2020 11:00

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в ... подробнее →

БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ

22.10.2020 10:00

Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на ... подробнее →

В ЦИК назвали число избирателей в списках для голосования

22.10.2020 09:00

На местных выборах 25 октября право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи человек. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает ... подробнее →

Шахтер одержал историческую победу над Реалом (ВИДЕО)

22.10.2020 08:00

В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Мадриде обыграл местный "Реал" со счетом 3:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу горняков. Голы ... подробнее →

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