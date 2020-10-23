Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19 23.10.2020 17:00 В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . "Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду ... подробнее →

Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске 23.10.2020 16:00 Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 ... подробнее →

В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт 23.10.2020 15:00 В "Ощадбанке" заявили, что информация о том, что продленные до 1 ноября пенсионные карты, если с них три месяца не снимали деньги, заблокируют, не соответствуют действительности. Об этом сообщили ... подробнее →