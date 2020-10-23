Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19

23.10.2020 17:00

В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . "Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду ... подробнее →

Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске

23.10.2020 16:00

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 ... подробнее →

В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт

23.10.2020 15:00

В "Ощадбанке" заявили, что информация о том, что продленные до 1 ноября пенсионные карты, если с них три месяца не снимали деньги, заблокируют, не соответствуют действительности. Об этом сообщили ... подробнее →

Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно

23.10.2020 14:00

Согдасно новому эпидемиологическому зонированию в красную карантинную зону вошли десять областных центров. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической ... подробнее →

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября

23.10.2020 13:00

В пятницу, 23 октября линию разграничения на Донбассе можно пересечь лишь через КПВВ "Новотроицкое". Об этом "Свободному радио" сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных ... подробнее →

В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 7500

23.10.2020 12:00

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют ... подробнее →

Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)

23.10.2020 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии ледовой арены Mariupol Ice Center, сообщает XSPORT.ua . Эта новая ледовая арена – подарок родному городу президента ... подробнее →

В Луганской области временно усилили пограничный контроль

23.10.2020 10:00

Пограничный контроль усилен в Луганской области до 31 декабря. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, говорится в сообщении МВД, передает Корреспондент.net . Принятые меры ... подробнее →

"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)

23.10.2020 09:00

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" разгромно проиграла английскому "Лестеру" со счетом 0:3, сообщает Апостроф . Матч начался в невысоком темпе и игрокам "Зари" ... подробнее →

В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"

23.10.2020 08:00

Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", сообщает Cxid.info . "<...> Внести ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх