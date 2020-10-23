Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-1923.10.2020 17:00
В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . "Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду ... подробнее →
Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске23.10.2020 16:00
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 ... подробнее →
В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт23.10.2020 15:00
В "Ощадбанке" заявили, что информация о том, что продленные до 1 ноября пенсионные карты, если с них три месяца не снимали деньги, заблокируют, не соответствуют действительности. Об этом сообщили ... подробнее →
Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно23.10.2020 14:00
Согдасно новому эпидемиологическому зонированию в красную карантинную зону вошли десять областных центров. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической ... подробнее →
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября23.10.2020 13:00
В пятницу, 23 октября линию разграничения на Донбассе можно пересечь лишь через КПВВ "Новотроицкое". Об этом "Свободному радио" сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных ... подробнее →
В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 750023.10.2020 12:00
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют ... подробнее →
Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)23.10.2020 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии ледовой арены Mariupol Ice Center, сообщает XSPORT.ua . Эта новая ледовая арена – подарок родному городу президента ... подробнее →
В Луганской области временно усилили пограничный контроль23.10.2020 10:00
Пограничный контроль усилен в Луганской области до 31 декабря. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, говорится в сообщении МВД, передает Корреспондент.net . Принятые меры ... подробнее →
"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)23.10.2020 09:00
В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" разгромно проиграла английскому "Лестеру" со счетом 0:3, сообщает Апостроф . Матч начался в невысоком темпе и игрокам "Зари" ... подробнее →
В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"23.10.2020 08:00
Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", сообщает Cxid.info . "<...> Внести ... подробнее →
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