Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время 24.10.2020 17:00 В эти выходные, 24-25 октября, украинцев ожидает перевод часов на зимнее время, который традиционно проводится в ночь на последнее воскресенье октября, сообщает Ukranews.com . Так, в ночь с 24 на 25 ... подробнее →

Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе 24.10.2020 15:00 Открытие сразу двух новых контрольно-пропускных пунктов - в Золотом и Счастье - запланировано на 10 ноября текущего года. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил министр по вопросам реинтеграции ... подробнее →