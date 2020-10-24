Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время24.10.2020 17:00
В эти выходные, 24-25 октября, украинцев ожидает перевод часов на зимнее время, который традиционно проводится в ночь на последнее воскресенье октября, сообщает Ukranews.com . Так, в ночь с 24 на 25 ... подробнее →
Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе24.10.2020 15:00
Открытие сразу двух новых контрольно-пропускных пунктов - в Золотом и Счастье - запланировано на 10 ноября текущего года. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил министр по вопросам реинтеграции ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября24.10.2020 13:00
В Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего рекордного показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →
Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября24.10.2020 11:00
Сто пять человек были пропущены через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» за время действия гуманитарного коридора 23 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" ... подробнее →
В ГПСУ назвали число граждан, пересекших КПВВ «Станица Луганская» после его закрытия24.10.2020 10:00
Через временно закрытый контрольный пункт въезда выезда «Станица Луганская», расположенный в зоне ООС на Донбассе с 15 октября прошли 49 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ . ... подробнее →
Зеленский проверил «Большую стройку» в Луганской области24.10.2020 09:00
Вчера, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Луганщину. Он побывал в Луганском областном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени ... подробнее →
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