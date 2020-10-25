"ДНР" откроет гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 26 октября25.10.2020 17:00
Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 26 октября. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном штабе". "В понедельник, 26 октября 2020 года, КПВВ ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября25.10.2020 15:00
ОВЕН У Овнов марта в первой половине недели появится возможность воплотить в жизнь свои планы и творческие задумки. Главное — не пытаться прыгать выше головы. А вот родившимся в апреле следует ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября25.10.2020 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 6088 новых случаев COVID-19, таким образом общее число увеличилось до 343 498. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 октября. При этом 6 391 украинцев ... подробнее →
В оккупированном Луганске погиб главарь НВФ "Призрак" Марков25.10.2020 11:00
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с автомобилем "полиции", в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования – батальона "Призрак" Алексей Марков. Об ... подробнее →
Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом25.10.2020 10:00
Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус, передает Телеканал новостей «24» . Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в ... подробнее →
ГБР запустило "горячую линию" о нарушениях в ходе выборов25.10.2020 09:00
Сегодня, в день проведения местных выборов в Государственном бюро расследований будет работать специальная "горячая линия", сообщает 24 Канал . Звонить туда смогут все, кто заметит возможные ... подробнее →
- Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу12:00
- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье10:00
- ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе08:00
- Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО17:00
- В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе16:00
- В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО15:00
- В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены12:00
- Пенсионерка из Луганска подала в суд на Кабмин Украины11:00
- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку14:00
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека13:00
- В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки13:00
- Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу12:00
- В парламент США впервые избрали украинку11:00
- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье10:00
- Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-1909:00
- ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе08:00
- Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО17:00
- В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе16:00
- В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО15:00
- Президент Азербайджана назвал условие окончания войны в Карабахе14:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Пенсионерка из Луганска подала в суд на Кабмин Украины
- В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО
- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе
- Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке
- В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры
- Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
- На КПВВ в Счастье начали установку сервисного хаба для оказания админуслуг
- В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены