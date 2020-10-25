"ДНР" откроет гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 26 октября25.10.2020 17:00
Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 26 октября. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном штабе". "В понедельник, 26 октября 2020 года, КПВВ ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября25.10.2020 15:00
ОВЕН У Овнов марта в первой половине недели появится возможность воплотить в жизнь свои планы и творческие задумки. Главное — не пытаться прыгать выше головы. А вот родившимся в апреле следует ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября25.10.2020 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 6088 новых случаев COVID-19, таким образом общее число увеличилось до 343 498. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 октября. При этом 6 391 украинцев ... подробнее →
В оккупированном Луганске погиб главарь НВФ "Призрак" Марков25.10.2020 11:00
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с автомобилем "полиции", в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования – батальона "Призрак" Алексей Марков. Об ... подробнее →
Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом25.10.2020 10:00
Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус, передает Телеканал новостей «24» . Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в ... подробнее →
ГБР запустило "горячую линию" о нарушениях в ходе выборов25.10.2020 09:00
Сегодня, в день проведения местных выборов в Государственном бюро расследований будет работать специальная "горячая линия", сообщает 24 Канал . Звонить туда смогут все, кто заметит возможные ... подробнее →
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