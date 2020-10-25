Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 25.10.2020 15:00 ОВЕН У Овнов марта в первой половине недели появится возможность воплотить в жизнь свои планы и творческие задумки. Главное — не пытаться прыгать выше головы. А вот родившимся в апреле следует ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября 25.10.2020 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 6088 новых случаев COVID-19, таким образом общее число увеличилось до 343 498. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 октября. При этом 6 391 украинцев ... подробнее →