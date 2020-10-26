В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое» 26.10.2020 17:00 Порядка 70 человек прошли через КПВВ «Новотроицкое» в обе стороны от линии разграничения по состоянию на 11:45 понедельника. Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщил ... подробнее →