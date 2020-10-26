В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»26.10.2020 17:00
Порядка 70 человек прошли через КПВВ «Новотроицкое» в обе стороны от линии разграничения по состоянию на 11:45 понедельника. Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщил ... подробнее →
Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде26.10.2020 16:00
Нынешнее обращение Президента к парламенту отличалось от традиционного. Из-за карантина его перенесли с апреля на октябрь, текст не печатали, а разместили онлайн, и его можно было скачать по QR-коду. ... подробнее →
«Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов26.10.2020 15:00
Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер», сотворивший сенсацию в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на поле мадридского «Реала», проведет поединок второго тура ... подробнее →
В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд26.10.2020 14:00
В ОРЛО жителям многоквартирных домов, у которых имеются долги за коммунальные услуги, начали приходить уведомления о подготовке искового заявления в суд. Об этом пишет Телеграмм-канале ... подробнее →
Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска26.10.2020 13:00
Аналитическое бюро "Система" обнародовало результаты своего экзитпола по результатам местных выборов в Славянске Донецкой области, сообщает Depo.Донбасс . По данным экзитпола, действующий мэр Вадим ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября26.10.2020 12:00
В Украине уже 348924 случаев коронавируса - накануне зафиксировали 5426 новых больных. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 26 октября. При этом выздоровели уже 142537 украинцев (накануне - 1029), ... подробнее →
Стали известны результаты "опроса Зеленского"26.10.2020 11:00
Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского. По данным экзитпола, украинцы положительно ... подробнее →
КПВВ "Станица Луганская" открылась в сторону "ЛНР"26.10.2020 10:00
На КПВВ "Станица Луганская", официально закрытом до 30 октября, украинская сторона пропускает в сторону Луганска всех граждан, которые имеют прописку на неподконтрольной территории Луганской области. ... подробнее →
Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко26.10.2020 09:00
Согласно экзит-пола социологической группы "Рейтинг", выборы мэра Мариуполя выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко, сообщает УП . Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ... подробнее →
ЦИК обнародовал явку избирателей на местных выборах26.10.2020 08:00
По результатам обработки данных, которые поступили от более чем 97% территориальных избирательных комиссий (ТИК), явка на местных выборах составила 36,99%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной ... подробнее →
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