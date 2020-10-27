За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября. При этом выздоровели 2799 человек (всего - ... подробнее →

В Мариуполь доставили три первых троллейбуса с автономным ходом, сообщает MRPL.CITY . Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат. По его словам, всего в ... подробнее →

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует проведение музыкального марафона Беларусь-Украина "Мы вместе", передает Укринформ . Об этом написал в Telegram-канале министр ... подробнее →

В средине октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о «ускорении реформ в сфере земельных отношений». Речь идет о передаче 2 млн га сельскохозяйственных угодий в распоряжение ... подробнее →

В Египте акула атаковала семью украинских туристов 27.10.2020 12:00 В Египте, на отдыхе, во время снорклинга акула напала на семью украинских туристов. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на Facebook, передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →

МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен 27.10.2020 11:00 Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства. "В заведениях ... подробнее →