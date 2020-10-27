От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?27.10.2020 17:00
В средине октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о «ускорении реформ в сфере земельных отношений». Речь идет о передаче 2 млн га сельскохозяйственных угодий в распоряжение ... подробнее →
Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе"27.10.2020 16:00
Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует проведение музыкального марафона Беларусь-Украина "Мы вместе", передает Укринформ . Об этом написал в Telegram-канале министр ... подробнее →
В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса27.10.2020 15:00
В Мариуполь доставили три первых троллейбуса с автономным ходом, сообщает MRPL.CITY . Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат. По его словам, всего в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября27.10.2020 14:00
За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября. При этом выздоровели 2799 человек (всего - ... подробнее →
26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек27.10.2020 13:00
Семьдесят семь человек проследовали через КПВВ "Новотроицкое – Еленовка" во время действия гуманитарного коридора 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики ... подробнее →
В Египте акула атаковала семью украинских туристов27.10.2020 12:00
В Египте, на отдыхе, во время снорклинга акула напала на семью украинских туристов. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на Facebook, передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →
МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен27.10.2020 11:00
Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства. "В заведениях ... подробнее →
Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов27.10.2020 10:00
Сегодня, 27-го октября, на НСК Олимпийский состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер померится силами с Интером, сообщает Football.ua . В прямом эфире поединок ... подробнее →
В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»27.10.2020 09:00
В «Донбасс SOS» рассказали об уточнении в порядке пропуска граждан Украины через линию разграничения по месту регистрации. Об этом сообщает Depo.Донбас со ссылкой на страницу ... подробнее →
"Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года27.10.2020 08:00
Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 ... подробнее →
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