От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?

27.10.2020 17:00

В средине октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о «ускорении реформ в сфере земельных отношений». Речь идет о передаче 2 млн га сельскохозяйственных угодий в распоряжение ... подробнее →

Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе"

27.10.2020 16:00

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует проведение музыкального марафона Беларусь-Украина "Мы вместе", передает Укринформ . Об этом написал в Telegram-канале министр ... подробнее →

В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса

27.10.2020 15:00

В Мариуполь доставили три первых троллейбуса с автономным ходом, сообщает MRPL.CITY . Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат. По его словам, всего в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября

27.10.2020 14:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября. При этом выздоровели 2799 человек (всего - ... подробнее →

26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек

27.10.2020 13:00

Семьдесят семь человек проследовали через КПВВ "Новотроицкое – Еленовка" во время действия гуманитарного коридора 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики ... подробнее →

В Египте акула атаковала семью украинских туристов

27.10.2020 12:00

В Египте, на отдыхе, во время снорклинга акула напала на семью украинских туристов. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на Facebook, передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →

МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен

27.10.2020 11:00

Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства. "В заведениях ... подробнее →

Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

27.10.2020 10:00

Сегодня, 27-го октября, на НСК Олимпийский состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер померится силами с Интером, сообщает Football.ua . В прямом эфире поединок ... подробнее →

В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»

27.10.2020 09:00

В «Донбасс SOS» рассказали об уточнении в порядке пропуска граждан Украины через линию разграничения по месту регистрации. Об этом сообщает Depo.Донбас со ссылкой на страницу ... подробнее →

"Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года

27.10.2020 08:00

Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 ... подробнее →

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