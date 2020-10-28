Кабмин отменил ограничение зарплат менеджеров госпредприятий28.10.2020 17:00
Правительство отменило ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий в период действия карантина. Об этом ... подробнее →
В Кабмине назвали причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве28.10.2020 16:00
Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам ... подробнее →
Под Харьковом произошел мощный взрыв на газоперерабатывающей станции28.10.2020 15:00
В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего два человека погибли и девять получили травмы, передает Телеграф . "Около ... подробнее →
Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября28.10.2020 14:00
Пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» приостановлен до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Cxid.info . С целью недопущения распространения COVID-19 и ... подробнее →
Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье28.10.2020 13:00
Глава Луганщины Сергей Гайдай ознакомился с ходом строительства контрольного пункта въезда/выезда в Счастье. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА . Отмечается, что уже определены места для парковки ... подробнее →
"Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках28.10.2020 12:00
Недостаточный ассортимент лекарств в частных фармацевтических предприятиях "ДНР" связан со случаями массовой скупки медпрепаратов и несвоевременными поставками. Об этом заявили в "республиканском ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 октября28.10.2020 11:00
В Украине зафиксировали 7474 новых случая коронавируса за сутки, всего 363075 с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в среду, 28 октября. При этом выздоровели уже 148642 человек ... подробнее →
В "ЛНР" сократили время работы КПВВ "Станица Луганская"28.10.2020 10:00
Контрольный пункт въезда-выезда через линию соприкосновения "Станица Луганская" изменил график работы в связи с переходом Украины на зимнее время. Об этом сообщила пресс-служба "МГБ ЛНР", передают ... подробнее →
На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода28.10.2020 09:00
На Северодонецком объединении «Азот», входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества, сообщает Cxid.info . ... подробнее →
Лига чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и возглавил группу В28.10.2020 08:00
В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киеве сыграл вничью с миланским Интером, сообщает Football.ua . Во втором матча квартета B Боруссия М разошлась миром с Реалом — ... подробнее →
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