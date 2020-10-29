Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы29.10.2020 17:00
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Брага состоится сегодня, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене, сообщает Футбол 24 . Специалисты британской конторы William Hill фаворитом ... подробнее →
Курс гривны упал до трехлетнего минимума29.10.2020 16:00
Сегодня 29 октября на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс гривни продолжил девальвационный тренд среды, резко пошел вниз, зафиксировав трехлетний минимум на уровне 28,44 грн/$ и 28,43 ... подробнее →
СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"29.10.2020 15:00
В Киеве силовики СБУ задержали сепаратиста так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 октября. Так, он оказался уроженцем Стаханова Луганской области и в 2014 году ... подробнее →
В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ29.10.2020 14:00
В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 29 октября, прибыл "гуманитарный конвой" из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. "Гуманитарный конвой МЧС Российской ... подробнее →
В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах29.10.2020 13:00
Занятия в общеобразовательных организациях "ДНР" возобновятся в очной форме 2 ноября. Об этом на брифинге в Донецке сообщил "министр образования и науки" непризнанной республики Михаил Кушаков. "Со ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября29.10.2020 12:00
В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 октября. Больше всего новых случаев ... подробнее →
В Мариуполе объявили результаты местных выборов29.10.2020 11:00
В Мариуполе объявили результаты местных выборов, передает телеканал ТВ7 со ссылкой на территориальную избирательную комиссию. Отмечается, что заседать в горсовете нового созыва будут представители ... подробнее →
Госстат назвал среднюю зарплату по Украине29.10.2020 10:00
В сентябре 2020 года в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11 тыс. 998 грн, что является максимальным значением с ... подробнее →
У украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился официальный спикер29.10.2020 09:00
Советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Алексей Арестович. Об этом Арестович сообщил в Facebook, ... подробнее →
"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)29.10.2020 08:00
Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов выездной матч киевского "Динамо" против венгерского "Ференцвароша" закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . После первого тайма динамовцы вели ... подробнее →
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