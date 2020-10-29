В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 29 октября, прибыл "гуманитарный конвой" из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. "Гуманитарный конвой МЧС Российской ... подробнее →

В Киеве силовики СБУ задержали сепаратиста так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 октября. Так, он оказался уроженцем Стаханова Луганской области и в 2014 году ... подробнее →

Сегодня 29 октября на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс гривни продолжил девальвационный тренд среды, резко пошел вниз, зафиксировав трехлетний минимум на уровне 28,44 грн/$ и 28,43 ... подробнее →

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Брага состоится сегодня, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене, сообщает Футбол 24 . Специалисты британской конторы William Hill фаворитом ... подробнее →

В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах 29.10.2020 13:00 Занятия в общеобразовательных организациях "ДНР" возобновятся в очной форме 2 ноября. Об этом на брифинге в Донецке сообщил "министр образования и науки" непризнанной республики Михаил Кушаков. "Со ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября 29.10.2020 12:00 В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 октября. Больше всего новых случаев ... подробнее →

В Мариуполе объявили результаты местных выборов 29.10.2020 11:00 В Мариуполе объявили результаты местных выборов, передает телеканал ТВ7 со ссылкой на территориальную избирательную комиссию. Отмечается, что заседать в горсовете нового созыва будут представители ... подробнее →