В Украину идут похолодание и дожди30.10.2020 17:00
По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных погода в Украине резко ухудшится. По всей территории страны похолодает, дожди накроют большинство областей, сообщает РБК-Украина . В субботу в западных ... подробнее →
В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка30.10.2020 16:00
"Минтранс ДНР" запустил новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту "Успенка", расположенному на границе с Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе "ведомства". ... подробнее →
Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора30.10.2020 15:00
31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), сообщает ZN . Букмекеры ... подробнее →
Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы30.10.2020 14:00
Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-1930.10.2020 13:00
В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября. Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - ... подробнее →
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ30.10.2020 12:00
Утром 30 октября КПВВ "Новотроицкое" пересекли 40 человек. Об этом сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на пресс-офицера Госпогранслужбы Игоря Лизогуба. "По состоянию на 9:45 на временно ... подробнее →
В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию30.10.2020 11:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции обязала жителей носить гигиенические маски в местах массового ... подробнее →
Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы30.10.2020 10:00
Луганская "Заря" дома проиграла "Браге" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершилась со счетом 1:2, передает ... подробнее →
С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных30.10.2020 09:00
По состоянию на утро 30 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Об этом сообщает штаб ООС, передает телеканал 112 Украина . Отмечается, что боевики нарушили ... подробнее →
В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября30.10.2020 08:00
Сегодня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда в Еленовке к югу от Донецка. Об этом сообщили антикоронавирусном "оперативном штабе" непризнанной "ДНР". «В пятницу, ... подробнее →
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября17:00
- На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"13:00
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье17:00
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке13:00
- Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО15:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября13:00
- Сегодня Зеленский приедет на Луганщину12:00
- На Донбассе расширилась "красная" зона карантина11:00
- На Донбассе ранен военнослужащий ОС09:00
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября15:00
- На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября11:00
- Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах10:00
- "Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби09:00
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке13:00
- Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом11:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией
- Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО
- Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу
- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье
- На Донбассе расширилась "красная" зона карантина
- Гайдай рассказал о перспективах открытия КПВВ "Станица Луганская"
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье
- ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе
- Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)
- Сегодня Зеленский приедет на Луганщину