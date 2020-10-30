В Украину идут похолодание и дожди

30.10.2020 17:00

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных погода в Украине резко ухудшится. По всей территории страны похолодает, дожди накроют большинство областей, сообщает РБК-Украина . В субботу в западных ... подробнее →

В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка

30.10.2020 16:00

"Минтранс ДНР" запустил новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту "Успенка", расположенному на границе с Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе "ведомства". ... подробнее →

Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора

30.10.2020 15:00

31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), сообщает ZN . Букмекеры ... подробнее →

Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы

30.10.2020 14:00

Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19

30.10.2020 13:00

В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября. Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - ... подробнее →

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ

30.10.2020 12:00

Утром 30 октября КПВВ "Новотроицкое" пересекли 40 человек. Об этом сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на пресс-офицера Госпогранслужбы Игоря Лизогуба. "По состоянию на 9:45 на временно ... подробнее →

В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию

30.10.2020 11:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции обязала жителей носить гигиенические маски в местах массового ... подробнее →

Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы

30.10.2020 10:00

Луганская "Заря" дома проиграла "Браге" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершилась со счетом 1:2, передает ... подробнее →

С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных

30.10.2020 09:00

По состоянию на утро 30 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Об этом сообщает штаб ООС, передает телеканал 112 Украина . Отмечается, что боевики нарушили ... подробнее →

В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября

30.10.2020 08:00

Сегодня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда в Еленовке к югу от Донецка. Об этом сообщили антикоронавирусном "оперативном штабе" непризнанной "ДНР". «В пятницу, ... подробнее →

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