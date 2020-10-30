В Украину идут похолодание и дожди 30.10.2020 17:00 По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных погода в Украине резко ухудшится. По всей территории страны похолодает, дожди накроют большинство областей, сообщает РБК-Украина . В субботу в западных ... подробнее →

Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора 30.10.2020 15:00 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), сообщает ZN . Букмекеры ... подробнее →