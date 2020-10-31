На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО

31.10.2020 17:00

Стартовало строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров в Попаснянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает "Трибун" . В частности, уже ... подробнее →

30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек

31.10.2020 15:00

Сто девятнадцать человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября

31.10.2020 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев. Это следует из данных МОЗ ... подробнее →

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

31.10.2020 11:00

В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, пострадали - 804 человека, из которых 743 - в Измире, пять - в Манисе, два - в Балыкесире и 54 - в Айдыне. об этом сообщило турецкое ... подробнее →

ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине

31.10.2020 10:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые официальные результаты голосования на местных выборах в Украине. Данные, опубликованы на сайте ЦИК, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →

Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ

31.10.2020 09:00

В пятницу, 30 октября, состоялось экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели украинских военных на Донбассе, сообщает Корреспондент.net . Украинская делегация потребовала от ... подробнее →

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