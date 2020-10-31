Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября 31.10.2020 13:00 В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев. Это следует из данных МОЗ ... подробнее →

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек 31.10.2020 11:00 В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, пострадали - 804 человека, из которых 743 - в Измире, пять - в Манисе, два - в Балыкесире и 54 - в Айдыне. об этом сообщило турецкое ... подробнее →