Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября01.11.2020 17:00
ОВЕН На этой неделе рожденные в марте могут сделать свою жизнь яркой и интересной. Полное владение ситуацией и интуитивно верные шаги позволят вам добиваться невероятных успехов на поприще карьеры и ... подробнее →
"ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября01.11.2020 15:00
В понедельник, 2 ноября, в рамках "гуманитарного коридора" будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области, граничащий с украинским КПВВ ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября01.11.2020 13:00
По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 959 человек, сообщает Минздрав . Общее число зараженных достигло 395 440 человек. Умерли за ... подробнее →
"Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения01.11.2020 11:00
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об ... подробнее →
Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери01.11.2020 10:00
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде и Индиане Джонс, актер Шон Коннери, в августе ему исполнилось 90 лет, сообщает Корреспондент.net . По словам его сына Джейсона, Коннери "ушел тихо во сне". Прежде ... подробнее →
Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)01.11.2020 09:00
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в непростом поединке в Лондоне, сообщает Korrespondent.net . Чисора с первых минут ... подробнее →
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