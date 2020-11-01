Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 01.11.2020 17:00 ОВЕН На этой неделе рожденные в марте могут сделать свою жизнь яркой и интересной. Полное владение ситуацией и интуитивно верные шаги позволят вам добиваться невероятных успехов на поприще карьеры и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября 01.11.2020 13:00 По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 959 человек, сообщает Минздрав . Общее число зараженных достигло 395 440 человек. Умерли за ... подробнее →