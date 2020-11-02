В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры 02.11.2020 17:00 В Минздраве посоветовали украинцам не закупать медикаменты впрок, а если есть возможность - купить пульсоксиметр и следить за своим здоровьем. Об этом во время брифинга в понедельник, 2 ноября, ... подробнее →

В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами 02.11.2020 14:00 В Краматорске Донецкой области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Краматорск 24", информирует Depo.Донбасс . Отмечается, что ДТП ... подробнее →