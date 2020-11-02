В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры02.11.2020 17:00
В Минздраве посоветовали украинцам не закупать медикаменты впрок, а если есть возможность - купить пульсоксиметр и следить за своим здоровьем. Об этом во время брифинга в понедельник, 2 ноября, ... подробнее →
Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе02.11.2020 16:00
Мобильные бригады международной гуманитарной организации «Врачи мира» (Medicos del Mundo) в ноябре проведут выездные приемы жителей прифронтовых населенных пунктов Бахмутского района ... подробнее →
Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»02.11.2020 15:00
Правозащитники из «Донбас SOS» опубликовали на своей странице в ФБ , обновленную информацию о ситуации с пересечением КПВВ «Станица Луганская». «Как сообщили ... подробнее →
В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами02.11.2020 14:00
В Краматорске Донецкой области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Краматорск 24", информирует Depo.Донбасс . Отмечается, что ДТП ... подробнее →
Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ02.11.2020 13:00
В понедельник из 5-ти контрольно-пропускных пунктов вдоль линии разграничения в Донбассе работает на пропуск только КПВВ “Новотроицкое”. “По состоянию на 9:45 5 автомобилей и 32 ... подробнее →
Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу02.11.2020 12:00
В Украине с сегодняшнего дня заработал контакт-центр по противодействию коронавирусу. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает телеканал 112 Украина . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября02.11.2020 11:00
В Украине после выходных традиционно снизилось число новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, в понедельник, 2 ноября, в Минздраве сообщили о 6 754 новых случаев COVID-19 за сутки. ... подробнее →
В Грузии оппозиция начала акции протеста после парламентских выборов02.11.2020 10:00
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров02.11.2020 09:00
С понедельника, 2 ноября, в Украине вступают в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса, сообщает РБК-Украина . В "красную" зону, где наибольший риск распространения ... подробнее →
Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"02.11.2020 08:00
Матч "Шахтер" – "Боруссия"( Менхенгладбах) пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает UA-Футбол . Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ... подробнее →
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