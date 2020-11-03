«Укрзалізниця» планирует продлить маршрут скорого поезда «Киев – Покровск» до прифронтовой Авдеевки. Об этом рассказал народный депутат Муса Магомедов, сообщает "Трибун" ... подробнее →

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, стоимость 1 евро превысила 94 рубля. Также подорожал доллар – до 80,8 рубля, сообщает Эхо Москвы . Последний раз рубль опускался ниже ... подробнее →

НСЖУ объявил имя лауреата Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко 2020 года. Им стал Станислав Асеев - донецкий журналист, писатель, которого более двух с половиной лет ... подробнее →

Мобильные госпитали могут развернуть в городе Киев, Донецкой и Одесской областях. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов с трибуны парламента, отвечая на вопросы народных депутатов, ... подробнее →

2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека 03.11.2020 13:00 Сто десять человек и 23 транспортных средства въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →