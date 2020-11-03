Степанов назвал три места для размещения мобильных госпиталей03.11.2020 17:00
Мобильные госпитали могут развернуть в городе Киев, Донецкой и Одесской областях. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов с трибуны парламента, отвечая на вопросы народных депутатов, ... подробнее →
Донецкий журналист Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова03.11.2020 16:00
НСЖУ объявил имя лауреата Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко 2020 года. Им стал Станислав Асеев - донецкий журналист, писатель, которого более двух с половиной лет ... подробнее →
Российский рубль обвалился до уровня 2014 года03.11.2020 15:00
В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, стоимость 1 евро превысила 94 рубля. Также подорожал доллар – до 80,8 рубля, сообщает Эхо Москвы . Последний раз рубль опускался ниже ... подробнее →
«Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку03.11.2020 14:00
«Укрзалізниця» планирует продлить маршрут скорого поезда «Киев – Покровск» до прифронтовой Авдеевки. Об этом рассказал народный депутат Муса Магомедов, сообщает "Трибун" ... подробнее →
2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека03.11.2020 13:00
Сто десять человек и 23 транспортных средства въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →
На КПВВ в Счастье начали установку сервисного хаба для оказания админуслуг03.11.2020 12:00
Украинская сторона готовится запустить сервисный хаб с открытием контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Счастье Луганской области. Жителям неподконтрольных районов на месте будут оказывать ... подробнее →
Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября03.11.2020 11:00
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений на Донетчине и Луганщине на неделю 2-8 ноября. Об этом сообщает Донбасс SOS . Луганская область: 02.11 — с 9:00 до 15:00 ... подробнее →
В Украине зафиксировано почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом03.11.2020 10:00
В Украине установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили коронавирус у 8 899 человек. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил в Facebook министр ... подробнее →
Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов03.11.2020 09:00
Сегодня Шахтер проведет домашнюю встречу с гладбахской Боруссией в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Football.ua . Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают ... подробнее →
Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке03.11.2020 08:00
3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, ... подробнее →
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