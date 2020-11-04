Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО 04.11.2020 17:00 Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр в четверг, 5 ноября посетит оккупированную территорию Донбасса. Об этом РБК-Украина рассказал представитель делегации МККК Александр ... подробнее →

В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе 04.11.2020 16:00 По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего ... подробнее →

В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО 04.11.2020 15:00 Более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этом году вступили в вузы Украины, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Depo.Донбасс . Наиболее популярными для ... подробнее →