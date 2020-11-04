Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО

04.11.2020 17:00

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр в четверг, 5 ноября посетит оккупированную территорию Донбасса. Об этом РБК-Украина рассказал представитель делегации МККК Александр ... подробнее →

В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе

04.11.2020 16:00

По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего ... подробнее →

В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО

04.11.2020 15:00

Более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этом году вступили в вузы Украины, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Depo.Донбасс . Наиболее популярными для ... подробнее →

Президент Азербайджана назвал условие окончания войны в Карабахе

04.11.2020 14:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна вывести войска из региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана, ... подробнее →

Опрос: большинство украинцев поддерживает роспуск Конституционного Суда

04.11.2020 13:00

Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", ... подробнее →

В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены

04.11.2020 12:00

"Министерство доходов и сборов ДНР" запустило "горячую линию" для жителей, которые хотят пожаловаться на высокие цены в "республике", сообщает DonPress.com . По телефонам нужно сообщать о завышении ... подробнее →

Пенсионерка из Луганска подала в суд на Кабмин Украины

04.11.2020 11:00

Жительница города Луганск подала в суд на Правительство Украины, Пенсионный фонд Украины и Главное Управление Пенсионного Фонда Украины в Луганской области, сообщает Cxid.info . В Окружной ... подробнее →

В Украине три новых "COVID-рекорда"

04.11.2020 10:00

За сутки в стране выявили максимальное с начала пандемии число новых зараженных, также скончалось и выздоровело рекордное количество людей. За прошедшие сутки в Украине выявили 9 524 новых случаев ... подробнее →

В Италии апелляционный суд оправдал участника АТО нацгвардейца Маркива

04.11.2020 09:00

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в итальянском городе Милан. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила ... подробнее →

"Боруссия" разгромила "Шахтер" на НСК "Олимпийский" (ВИДЕО)

04.11.2020 08:00

Вчера донецкий "Шахтер" сыграл с "Боруссией" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончилась сенсационным поражением "Шахтера" – 0:6, сообщает ИА ... подробнее →

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