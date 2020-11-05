Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией05.11.2020 17:00
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о недорогом способе выехать из ОРДО через КПП «Успенка» в Россию. Об этом пишут местные ... подробнее →
В Турции испытали ударный дрон с украинскими двигателями (ВИДЕО)05.11.2020 16:00
В Турции провели испытания беспилотного летательного аппарата Akinci с двигателями украинского производства. Об этом сообщил технический директор компании Bayraktar в Twitter . "Беспилотник успешно ... подробнее →
Заря — АЕК: анонс и прогноз букмекеров на матч Лиги Европы05.11.2020 15:00
Сегодня, 5 ноября, луганская Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекерские компании считают, что шансы на успех у команд ... подробнее →
Гайдай рассказал о перспективах открытия КПВВ "Станица Луганская"05.11.2020 14:00
КПВВ в Станице Луганской полноценно заработает, когда снизится прирост заболевших коронавирусом в области. Об этом рассказал глава ЛОГА Сергей Гайдай в эфире ТК «ДОМ», сообщает ... подробнее →
В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки05.11.2020 13:00
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Так, больше всего случаев выявили ... подробнее →
Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу05.11.2020 12:00
Подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в ... подробнее →
В парламент США впервые избрали украинку05.11.2020 11:00
Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net . В 2017 она получила место сенатора в ... подробнее →
В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье05.11.2020 10:00
Новые КПВВ в Золотом и Счастье начнут работать несмотря на сложную эпидситуацию с COVID-19, поскольку решение об их открытии было принято задолго до начала эпидемии. Об этом сообщил заместитель ... подробнее →
Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-1905.11.2020 09:00
Ученые Флоридского университета провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Соответственную ... подробнее →
ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе05.11.2020 08:00
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил ... подробнее →
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