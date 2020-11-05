КПВВ в Станице Луганской полноценно заработает, когда снизится прирост заболевших коронавирусом в области. Об этом рассказал глава ЛОГА Сергей Гайдай в эфире ТК «ДОМ», сообщает ... подробнее →

Сегодня, 5 ноября, луганская Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекерские компании считают, что шансы на успех у команд ... подробнее →

В Турции провели испытания беспилотного летательного аппарата Akinci с двигателями украинского производства. Об этом сообщил технический директор компании Bayraktar в Twitter . "Беспилотник успешно ... подробнее →

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о недорогом способе выехать из ОРДО через КПП «Успенка» в Россию. Об этом пишут местные ... подробнее →

В парламент США впервые избрали украинку 05.11.2020 11:00 Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net . В 2017 она получила место сенатора в ... подробнее →