В парламент США впервые избрали украинку 05.11.2020 11:00 Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net . В 2017 она получила место сенатора в ... подробнее →

В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье 05.11.2020 10:00 Новые КПВВ в Золотом и Счастье начнут работать несмотря на сложную эпидситуацию с COVID-19, поскольку решение об их открытии было принято задолго до начала эпидемии. Об этом сообщил заместитель ... подробнее →