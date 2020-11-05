В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки

05.11.2020 13:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Так, больше всего случаев выявили ... подробнее →

Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу

05.11.2020 12:00

Подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в ... подробнее →

В парламент США впервые избрали украинку

05.11.2020 11:00

Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net . В 2017 она получила место сенатора в ... подробнее →

В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье

05.11.2020 10:00

Новые КПВВ в Золотом и Счастье начнут работать несмотря на сложную эпидситуацию с COVID-19, поскольку решение об их открытии было принято задолго до начала эпидемии. Об этом сообщил заместитель ... подробнее →

Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19

05.11.2020 09:00

Ученые Флоридского университета провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Соответственную ... подробнее →

ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

05.11.2020 08:00

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил ... подробнее →

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