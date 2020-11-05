В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки05.11.2020 13:00
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Так, больше всего случаев выявили ... подробнее →
Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу05.11.2020 12:00
Подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в ... подробнее →
В парламент США впервые избрали украинку05.11.2020 11:00
Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net . В 2017 она получила место сенатора в ... подробнее →
В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье05.11.2020 10:00
Новые КПВВ в Золотом и Счастье начнут работать несмотря на сложную эпидситуацию с COVID-19, поскольку решение об их открытии было принято задолго до начала эпидемии. Об этом сообщил заместитель ... подробнее →
Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-1905.11.2020 09:00
Ученые Флоридского университета провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Соответственную ... подробнее →
ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе05.11.2020 08:00
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил ... подробнее →
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- Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу12:00
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- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье10:00
- Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-1909:00
- ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе08:00
- Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО17:00
- В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе16:00
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